Nederland alert op militair (46) die in België topviroloog bedreigt, verdachte op terroristenlijst

klopjacht in belgieDe Belgische politie is op zoek naar een zwaarbewapende man die virologen zou bedreigen. Een van de bekendste virologen van het land is met zijn gezin in veiligheid gebracht, melden Belgische media. De Nederlandse politie is alert omdat de man zich zou ophouden in de grensstreek tussen Nederland en België, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Maatregelen zijn nog niet nodig. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat deze persoon in ons land is. Wel is het goed dat we door de Belgische collega's geïnformeerd zijn. Zo kunnen we direct handelen als dat noodzakelijk is.”