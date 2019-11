NAVO-topman pareert kritiek van Macron over ‘hersendood’ van militair bondgenootschap

,,Washington voert een eigen koers als het gaat om onder meer Iran, het klimaat en Syrië, maar Rusland en de opkomst van China vragen om een gezamenlijk antwoord’’, zei Stoltenberg voorafgaand aan overleg van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. ,,We hebben een sterke afschrikking nodig. Het antwoord is meer NAVO en niet het verzwakken van de trans-Atlantische band.’’ Stoltenberg herhaalde dat Europese NAVO-landen meer geld aan defensie zijn gaan uitgeven en hun strijdkracht meer paraat hebben gemaakt.

Gezamenlijke strijd

De NAVO-topman verwacht dat die trend de komende jaren wordt doorgezet. Hij wees op de gezamenlijke strijd tegen cyberaanvallen en terrorisme via de operaties in Irak en Afghanistan. Macron is echter van mening dat Europa zal verdwijnen als het zichzelf niet als wereldmacht gaat beschouwen. Volgens Stoltenberg behoeft ook de sterke groei van de Chinese defensie-investeringen in allerlei wapensystemen en de activiteiten van Peking in Afrika, Europa, het poolgebied en cyberspace aandacht. ,,Dat heeft invloed op onze veiligheid”, zei hij, hopend dat bondgenoten hier samen een antwoord op formuleren.

Kwetsbaarheid Europa

Macron noemde twee weken geleden de NAVO ‘hersendood’ in een interview met The Economist, waarin hij over de kwetsbaarheid van Europa sprak. Volgens de Franse president zorgt een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten ervoor dat er niet ingegrepen kan worden als dat nodig mocht zijn.



,,Wat we nu meemaken is de hersendood van de NAVO”, aldus Macron. ,,Er is geen overleg over het nemen van strategische beslissingen tussen de Verenigde Staten en andere NAVO-bondgenoten. Dan heb je ook nog de ongecoördineerde aanval van NAVO-bondgenoot Turkije in Syrië, waar ook onze belangen op het spel staan.”