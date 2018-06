Navo-topman minder bang voor clash met Trump over defensie-uitgaven

Navo-topman Jens Stoltenberg is minder bang dan eerst dat de top volgende maand met VS-president Trump opnieuw in een clash over geld ontaardt. Daarvoor zijn de defensie-uitgaven van alle andere Navo-landen de laatste tijd te snel gegroeid.

Vier jaar op rij nu al is er een reële groei van de defensie-uitgaven, alle landen hebben hun bezuinigingen op defensie omgezet in groei, aldus Stoltenberg op basis van voorlopige cijfers over 2018. Een krappe meerderheid van de lidstaten (15 van de 29) zal in 2024 op de afgesproken 2 procent zitten, 15 lidstaten voldoen nu al aan de eis dat minstens 20 procent naar uitrusting moet gaan.

,,Het is niet genoeg, maar we hebben de draai gemaakt. We hebben nooit gezegd dat we meteen op 2 procent zouden zitten”, aldus Stoltenberg. Trump is blij met de cijfers, aldus de Navo-topman na afloop van overleg met de 29-defensieministers in Brussel. ,,Hij verwelkomt ze en ziet ze als vooruitgang.”

Maar vanuit de VS-delegatie klonken geluiden dat de in vergelijking met Amerika nog steeds zeer lage Europese defensie-uitgaven voor Trump wel degelijk een zwaar punt blijven.

Signaal

Nog maar kort geleden drong de VS-president aan op een stapsgewijze verhoging naar 4 procent, de afgesproken 2 procent in 2024 (van het bruto nationaal product van elke lidstaat) vond hij toen veel te laag. Maar het gegeven dat de Europese Navo-lidstaten en Canada sinds 2014 al 87 miljard extra aan defensie hebben uitgegeven, is een goed signaal, aldus Stoltenberg. Veel landen hebben ook hun militaire capaciteit en bijdragen aan missies en operaties opgevoerd.