NAVO komt met strategie tegen aanvallen vanuit de ruimte

De strategie wordt de komende jaren uitgewerkt. Als voorbeeld noemde hij satellieten waarvan de werking kan worden verstoord. ,,We moeten waakzaam en weerbaar zijn, ook in de ruimte.” Hij wees erop dat een aantal bondgenoten al lang actief is buiten de dampkring.



Eind dit jaar wordt mogelijk besloten dat de ruimte een domein wordt waar de alliantie zelf actief wordt. Het is nog te vroeg om te zeggen of een aanval in de ruimte op een van de 29 NAVO-landen zal worden gezien als een aanval op allen, aldus Stoltenberg.



Artikel 5 van het NAVO-verdrag schrijft nu collectieve verdediging voor bij een aanval vanaf land, zee of vanuit het luchtruim. Het geldt sinds 2016 ook bij een cyberaanval. Nederland is voorstander van een ruimtestrategie. De regering wijst erop dat de militaire toepassingen in de ruimtevaart steeds belangrijker worden, bijvoorbeeld op het vlak van communicatie en navigatie.