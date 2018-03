NAVO komt met maatregelen tegen Rusland na aanslag met zenuwgas

De Noor zei eerder al de Britse conclusie dat Rusland achter de aanslag zit over te nemen. Hij sprak van een patroon in het 'roekeloze en confronterende' gedrag van de Russen in de laatste jaren. De NAVO-landen lieten twee weken geleden al weten pal achter Londen te staan. Ze zijn zeer bezorgd over de eerste aanval met zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds de oprichting van het militaire bondgenootschap in 1949.

Diplomaten uitgezet

Gisteren besloten de VS, Canada en een groot aantal EU-landen, waaronder Nederland, om Russische diplomaten uit te zetten. Ook Australië schaarde zich achter Groot-Brittannië en besloot twee Russische diplomaten de deur te wijzen.



,,Samen met Groot-Brittannië en andere bondgenoten en partners, neemt Australië stappen in reactie op de recente aanval met zenuwgas in Salisbury in Engeland," liet de Australische premier Malcolm Turnbull in een verklaring weten.



De oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden begin maart bewusteloos in het Britse Salisbury aangetroffen. Beiden zijn naar alle waarschijnlijkheid vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, dat zijn oorsprong in Rusland heeft.