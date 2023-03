Navo-baas voorziet aanstaande val zwaarbevochten Oekraïense vesting Bachmoet

De stad Bachmoet in Oost-Oekraïne, waar maandenlang gevochten is en die nu met omsingeling wordt bedreigd door het Russische leger en de huurlingen van Wagner kan ‘de komende dagen’ vallen, aldus Navo-chef Jens Stoltenberg.

Het is Russische troepen gelukt de vrijwel ontvolkte stad steeds verder van de buitenwereld af te snijden, al houdt Oekraïne er vooralsnog stand, aldus Stoltenberg vandaag op een persbriefing in de marge van een bijeenkomst met EU-ministers van Defensie in Stockholm. ,,Maar we kunnen niet uitsluiten dat Bachmoet definitief valt’’, zo voegde hij eraan toe.

De val van de zwaarbevochten stad, waarvan de verovering van het oostelijke deel vandaag al werd opgeëist door de Russische huurlingenorganisatie Wagner, zou volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski ‘de weg vrijmaken’ voor het Russische leger om na maanden van stagnatie weer verder op te trekken in Oost-Oekraïne. Formeel heeft Moskou daar de regio’s Donetsk en Loehansk, die samen het industriegebied Donbas vormen, al geannexeerd.

De Navo-baas relativeerde het strategische belang van de grotendeels verwoeste stad Bachmoet die Rusland ondanks zware verliezen per se wil veroveren. ,,Dit is niet noodzakelijkerwijs een keerpunt in de oorlog. Maar het onderstreept dat we Rusland niet mogen onderschatten. We moeten Oekraïne blijven steunen”, aldus Stoltenberg. Volgens Moskou zou de verovering van de stad ‘nieuwe offensieve operaties in de diepte’ mogelijk maken. Bovendien geeft het de Russische strijdkrachten sinds lange tijd weer iets van een succes. Ondanks zeer zware verliezen na frontale aanvallen op door Oekraïners verdedigde loopgraven.

De Oekraïense president Zelenski zei woensdag in een interview met de Amerikaanse televisiezender CNN dat zijn troepen vastbesloten waren stand te houden in de stad. Als Bachmoet zou vallen lag de weg naar veel grotere steden als Kramatorsk (voor de oorlog 150.000 inwoners) en Sloviansk (106.000 inwoners) open, waarschuwde hij.

Volledig scherm Jens Stoltenberg tijdens de informele bijeenkomst met EU-ministers van Defensie in Marsta, even buiten de Zweedse hoofdstad Stockholm. © ANP / EPA

Volgens schattingen zouden voor elke gesneuvelde Oekraïense soldaat vijf Russen omkomen. Westerse bondgenoten van Oekraïne en militair deskundigen relativeren het belang van de stad, maar de regering in Kiev steekt toch ook veel manschappen in de verdediging. De inmiddels bijna met de grond gelijk gemaakte plaats heeft meer en meer symbolische waarde gekregen.

Munitie

Tijdens het overleg in Stockholm ging het onder meer over een plan voor leveringen aan Oekraïne van granaten en munitie. Ondanks de voorraden die er nog zijn staat de vuurkracht van Oekraïne onder druk. Een miljard euro is gepland als spoedhulp vanwege de grote behoefte van het Oekraïense leger aan artilleriegranaten.

,,Het is nu een uitputtingsoorlog, een logistieke strijd”, aldus Stoltenberg die de inspanningen van de EU prees. De huidige kloof tussen het gebruik van munitie en de productie ervan ‘is niet houdbaar en daarom moeten we het productietempo verhogen’, zei Stoltenberg.

