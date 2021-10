Navalni dankbaar voor mensenrechtenprijs Europees Parlement

video Sterk vermagerde Navalny verschijnt op video in rechtszaal: ‘Ik ben een vreselijk skelet’

29 april Kaalgeschoren en sterk vermagerd verscheen Kremlincriticus Aleksej Navalny vandaag via een videoverbinding tijdens een zitting in een rechtbank in Moskou. Hij vertelde hoe hij door een hongerstaking in de gevangenis 22 kilo is afgevallen. Hij verloor een hoger beroep maar toonde zich toch ook net zo strijdbaar als altijd: ,,Poetin is een stelende koning die nog jarenlang aan de macht wil blijven.”