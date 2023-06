Natuurwet van Timmermans overleeft stemming nipt

De wet op natuurherstel van Frans Timmermans leeft nog, al hangt dat leven aan een zijden draadje. Een voorstel van de christendemocraten om het wetsvoorstel in zijn geheel te verwerpen, werd vanmorgen in de milieucommissie van het Europees Parlement niet aangenomen.

De stemmen staakten: 44-44. Daarna volgden stemmingen over tal van amendementen. De belangstelling voor de stemming vanmorgen in Straatsburg was groot. De grootste fractie in het Europees Parlement, de christendemocraten, loopt al weken te hoop tegen het voorstel.

De natuur in de EU-landen gaat al jaren achteruit. Inmiddels is 70 procent van de bodem uitgeput, 50 procent van de gewassen lijdt al onder het verdwijnen van bijen en andere ‘bestuivers’. Afspraken uit de jaren 90 om dit tegen te gaan worden slecht nageleefd, met name in de kleine, dichtbevolkte landen Nederland en België. De Europese Commissie is daarom met een nieuw wetsvoorstel gekomen. Dat moet helpen de biodiversiteit te herstellen en in elk geval verdere verslechtering voorkomen.

Prullenbak

Over het doel, natuurherstel, zijn alle grote partijen het eens. Maar over het middel, het wetsvoorstel van Eurocommissaris Timmermans, niet. De VVD vreest dat Nederland door nieuwe regels verder ‘op slot’ gaat. Maar de grootste weerzin zit bij het CDA en de andere christendemocratische partijen in Europa. Zij zeggen: laten we eerst de huidige stikstofproblematiek - de erfenis van het door Nederland niet nakomen van de afspraken uit de jaren 90 - oplossen. Politiek speelt de overwinning van BBB bij de provinciale statenverkiezingen een grote rol: christendemocratische partijen in met name Duitsland en België vrezen voor hetzelfde lot als in Nederland het CDA. Zij weigeren in het Europees Parlement zelfs nog maar over het voorstel te spreken en voerden de afgelopen weken hard campagne om het van tafel te krijgen. Dat is vandaag dus net niet gelukt.

,,De rechtse partijen onder leiding van de christendemocraten hebben geen meerderheid gehaald om de natuurherstelwet in de prullenbak te gooien. Dat is goed nieuws”, zei Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) partijgenoot van Timmermans. ,,Ik hoop dat het CDA voor de plenaire stemming terug aan tafel komt en naar de inhoud kijkt in plaats van uit electorale wanhoop klimaatontkenners blind achterna te hollen.” De gekozen bewoordingen geven wel aan hoezeer de irritatie over en weer is opgelopen.

Maar de weg van voorstel naar wet is nog lang. In juli stemt het hele Europees Parlement er nog een keer over. En ook de 27 lidstaten moeten hun gemeenschappelijke standpunt nog bepalen, daarover stemmen zij volgende week donderdag. De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich verzet, in elk geval tegen het zogeheten ‘verslechteringsverbod’: dat zou het volgens een Kamermeerderheid moeilijk kunnen maken om nog bouwvergunningen af te geven. Het verbod is inmiddels in de onderhandelingen afgezwakt tot een ‘inspanningsverplichting’, maar Kamer en kabinet willen eerst precies weten wat de juridische gevolgen van dat begrip zijn. Als de lidstaten het onderling eens zijn, en het parlement het voorstel ook in leven houdt, gaan beiden met elkaar om tafel om tot een definitieve tekst te komen.

Volledig scherm De uitslag van de stemming over het voorstel de Europese natuurherstelwet te verwerpen: 44 voor, 44 tegen. © ADR