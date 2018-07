Natalie (37) eet paar happen slecht gebakken kip en 36 uur later is ze dood

Het incident dateert van augustus vorig jaar en wordt nu behandeld in een hoorzitting voor de rechtbank in Westminster. ,,Het hotel had twee of drie restaurants. Het was een buffet of à la carte en we aten alle vier samen", vertelt weduwnaar Stewart.

Bloederig

,,Ik had mijn twee jongens allebei bij me, we aten pasta, brood en worstjes. Natalie had een heel ander avondmaal dat bestond uit kip, sla, garnalen en groenten. Toen ze in de kip sneed, gutste er rood bloed uit. Ze stond recht, bracht het terug en verving de kip door een ander stuk en at dat op. Ze had slechts een paar happen op van het eerste stuk kip."

's Nachts werd Natalie echter misselijk, rond drie uur moest ze braken. ,,De dokter kwam langs rond 7 uur. Hij stelde buikgriep vast en droeg ons op uit elkaars buurt te blijven om te voorkomen dat ik en de kinderen het ook zouden oplopen. Vier uur later kwam ik terug om te kijken hoe het met haar ging. Ze moest nog altijd overgeven en vroeg me terug naar de artsen te gaan voor meer hulp."

Volledig scherm Besmette kipfilet was de bron van de fatale voedselvergiftiging. © Dreamstime

Ziekenhuis

De artsen stelden vast dat de huismoeder inderdaad meer medische hulp nodig had, waarna ze in de vroege avond naar het ziekenhuis van Korfoe werd gebracht, aan de andere kant van het eiland. ,,Rond elf uur 's avonds klopte de eerste dokter op mijn deur. Hij legde uit dat ik me moest aankleden en snel naar het ziekenhuis moest komen. Terwijl ik dacht dat mijn vrouw de volgende ochtend thuis zou zijn."

Ondertussen kwamen ook de broer en de nicht van Natalie naar het ziekenhuis, waar de vrouw bewusteloos lag in een geïmproviseerde ruimte voor intensive care. ,,Rond 1 uur stelden haar broer en ik vast dat haar hartslag steeds zwakker werd. Ik schreeuwde en haar broer schreeuwde ook. Medisch personeel kwam aan en wij moesten de kamer verlaten. We stonden buiten de deur en zij waren vijf of tien minuten binnen. Toen kwam de verpleegster buiten om zich te verontschuldigen dat ze niets meer konden doen, Natalie was gestorven."

E.coli

Assistent-lijkschouwer Shirley Radcliffe wijt de doodsoorzaak aan de consumptie van kip die besmet is met de E.colibacterie. Natalie liep een voedselvergiftiging op, maar kreeg ook nog problemen met de stolling van haar bloed. Brute pech, want de kans om al dan niet zwaar ziek te worden van een dergelijke aandoening hangt volledig af van je genen, zo blijkt uit de hoorzitting. ,,Sommige patiënten zijn er vatbaar voor, anderen niet", legt infectiedeskundige professor Sebastien Lucas uit aan Britse media.

,,Zij had de pech dat door de E.coli-infectie bloedklonters in haar lichaam ontstonden. Wanneer dat begint, is er geen redden aan. Het is een heel snel proces en de chronologie die ik hoorde van mijnheer Rawnsley past daar perfect bij. Ze beginnen zich heel onwel te voelen maar binnen een dag zijn ze dood." Professor Lucas stelt dat medisch personeel niet veel kan doen zodra de infectie toeslaat. Volgens hem is Natalie de derde persoon die het afgelopen jaar is overleden onder deze omstandigheden.