NASA stelt lancering maanraket voor tweede keer uit

Dat maakt persbureau Reuters bekend en werd zojuist ook bevestigd door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het betekent dat ook de tweede poging tot lancering niet lukt. Afgelopen maandag besloten de Amerikanen het wegschieten van het ruimtevaartuig af te blazen omdat het niet lukte om de vier motoren aan boord op temperatuur te krijgen. Nu was er een brandstoflek tijdens het vullen van de tank van de raket met vloeibare waterstof. Technici bleken niet in staat het probleem tijdig op te lossen, waarop de lanceerteams van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA het advies gaven het lanceerproces stil te zetten.

Voor het reizen naar de maan is een nieuwe draagraket gebouwd, het Space Launch System (SLS). Dat is de krachtigste raket ooit. Hij is 100 meter hoog en weegt met brandstof erbij zo’n 2,6 miljoen kilo. Helemaal bovenin zit het vaartuig ingepakt dat naar de maan moet gaan: de Orion.

De lancering van de raket zou in de avond plaatsvinden vanaf Cape Canaveral in Florida in de Verenigde Staten. Het moest een nieuw hoofdstuk in de lange geschiedenis van de ruimtevaart inluiden. De onbemande vlucht naar de maan en terug zou zes weken duren en was bedoeld om alle systemen te testen.

Lange oversteek

Na de lancering vliegt het vaartuig ongeveer anderhalf uur lang rond de aarde, met een snelheid van ruim 28.000 kilometer per uur. Daarna geeft hij opnieuw gas, de snelheid gaat omhoog naar ruim 36.000 kilometer om aan de aantrekkingskracht van de aarde te ontkomen. Dan begint de lange oversteek naar de maan.

De Verenigde Staten krijgen de hulp van Europa en Canada om terug te kunnen keren naar de maan. Bij volgende missies zitten de astronauten in het voorste deel van de Orion, dat in Amerika is ontwikkeld en gebouwd. De achterkant komt uit Europa. Dat deel zorgt onder meer voor elektriciteit. Die wordt opgewekt met vier grote zonnepanelen van Airbus Nederland uit Leiden.

Rondje maan

De missie heet Artemis I. In de oude Griekse mythen was Artemis de godin van onder meer de maan. Ze was de tweelingzus van Apollo. Dat was de naam van het ruimtevaartprogramma dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en tien anderen tussen 1969 en 1972 naar de maan bracht.

Het Artemis-project bestaat uit een reeks van onderdelen waarvan de eerste vijf al zijn uitgewerkt. Bij Artemis I wordt nu met een vlucht de veiligheid van de draagraket getest en moet de capsule Orion bewijzen dat zij de maan kan bereiken en eromheen kan vliegen om data te verzamelen.

Na 42 dagen moet zij veilig terugkeren op aarde, met een landing in zee. De SLS brengt behalve Orion, uitgerust met zonnepanelen van Nederlandse makelij, ook dertien satellieten in de ruimte waarmee missies kunnen worden begeleid. De module waarmee de Orion wordt aangestuurd, is aangeleverd door Esa. ,,Van essentieel belang, want zonder de module landt Orion niet op de maan’’, aldus Siân Cleaver van Airbus, een van de bouwers.

Maandag zou een nieuwe lanceerpoging kunnen volgen, maar daarover is nog geen duidelijkheid.