Nasa kiest raket SpaceX voor missie naar Jupiter-maan ‘Europa’

Chinezen willen met raketten voorkomen dat ‘planeten­do­der’ aarde raakt

7 juli De Chinezen werken aan een methode om met raketten enorme asteroïden iets van baan te laten veranderen, zodat ze de aarde niet raken. Want hoewel de kans heel klein is dat een zogeheten ‘planetendoder’ op onze planeet inslaat, is die ook niet nul.