Napolitaanse jeugd schiet ‘per ongeluk’ op jonge kinderen

Nabestaan­de SLM-ramp: ‘Deze dag is elk jaar een emotioneel gevecht’

11:44 Dayenne Denneboom (39) verloor als jong meisje haar vader Orniel Codrington bij de SLM-ramp in Suriname, vandaag precies dertig jaar geleden. Pas veel later kwamen het onverwerkte verdriet en het gemis naar boven. ‘Deze dag is elk jaar weer een emotioneel gevecht.’