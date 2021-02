Nabestaanden van vermoorde Duitse politicus kunnen niet leven met vrijspraak medeverdachte

De weduwe en twee zoons van de in 2019 doodgeschoten Duitse politicus Walter Lübcke (65) vinden het onverteerbaar dat de medeverdachte is vrijgesproken van de moord. In hun ogen beïnvloedde en manipuleerde hij de moordenaar zozeer dat die radicaliseerde en de regionale regeringsvoorzitter doodschoot vanwege diens inzet voor vluchtelingen.

Medeverdachte Markus Hartmann stond terecht voor medeplichtigheid aan de moord, op 1 juni 2019 bij Kassel, maar werd vorige week vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. Volgens de rechtbank in Frankfurt beschuldigde moordenaar Stephan Ernst (47) hem weliswaar verschillende keren maar waren die beschuldigingen te veranderlijk en tegenstrijdig om geloofwaardig te zijn. Daarnaast gaf Ernst te weinig details. Bovendien is er volgens de rechtbank geen enkel tastbaar bewijs dat Hartmann op de bewuste avond bij de villa van de politicus was. Zijn mobieltje had geen contact met zendmasten in de buurt en zijn computer werd rond het tijdstip van de moord, tussen 23.00 uur en 23.30 uur, gebruikt in zijn appartement.

Laatste levensminuten

Lübckes weduwe en zoons zien dat anders. Volgens hen zijn er genoeg aanwijzingen dat Hartmann op de avond van de moord wel degelijk op de plaats delict was. Ernst vertelde in zijn derde en volgens hen meest geloofwaardige bekentenis dat ze de moord samen beraamden, dat zijn maat erbij was maar dat hijzelf het dodelijke schot loste.

Die derde versie bevestigde hij met veel gesnik en gesnuif tijdens het proces tegenover de nabestaanden van Lübcke. Diens weduwe eiste in een emotionele oproep dat hij ‘de volledige waarheid’ zou vertellen en de laatste levensminuten zou beschrijven van de echtgenoot, vader en opa. Die zat op zaterdag 1 juni 2019 rond middernacht op het terras van zijn villa aan de rand van het dorp Istha (gemeente Wolfhagen) en rookte een sigaret terwijl hij op zijn tablet een bestemming zocht voor een spontane trip de volgende dag met zijn echtgenote en hun kleinzoon die voor het eerst bij hen logeerde.

,,Uw man keek Hartmann driemaal in het gezicht: toen hij het terras op stapte, toen hij uw echtgenoot aansprak met de woorden ‘tijd om te emigreren’ (een verwijzing naar Lübckes boodschap aan het adres van tegenstanders van de komst van een vluchtelingenopvangcentrum) en toen uw man riep dat Hartmann weg moest gaan en ik hem van opzij doodschoot’’, verklaarde Ernst tijdens de rechtszaak. Lübckes vrouw wilde daarop weten of het écht waar was dat haar man de laatste seconden van zijn leven in het gezicht van Hartmann had gekeken. ,,Ja’’, zei de moordenaar vol berouw.

Volledig scherm Lübckes weduwe Irmgard (m) met haar advocaat en zoons Jan-Hendrik (l) en Christoph (r). © EPA

Aanvullend bewijs

Volgens de nabestaanden kunnen rooksporen en de schietpositie Hartmanns aanwezigheid op de plaats delict bevestigen. Ze wilden die bewijzen tijdens de rechtszaak leveren maar de rechtbank wees dit verzoek af wegens ‘te onbeduidend'. Die afwijzing levert mogelijk een procedurefout op, meent de familie.

Markus Hartmann zelf tekende ook al beroep aan tegen de uitspraak tegen hem. Hij werd weliswaar vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord maar werd wel tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar veroordeeld wegens illegaal wapenbezit. De advocaat van de neonazi had ook daar vrijspraak voor geëist.

Moordenaar Stephan Ernst tekende eerder al hoger beroep aan tegen zijn veroordeling tot levenslang met het voorbehoud van tbs. De openbaar aanklager ging ook in beroep omdat Ernst werd vrijgesproken van een poging tot moord op een Iraakse asielzoeker in 2016.