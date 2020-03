Naar buiten gaan voelt nu al bijna als een soort misdrijf

Spaanse politie beëindigt ontvoering in drugsmili­eu: Nederlan­der opgepakt

30 maart In Zuid-Spanje zijn vanmorgen twee Fransen en een Nederlander gearresteerd. Dit in verband met de ontvoering van iemand die een drugsschuld had. Het slachtoffer bevond zich op het moment van de arrestatie met twee van de verdachten in een agentschap in badplaats Benalmádena, melden Spaanse media.