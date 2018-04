Naakte schutter doodt drie mensen in Amerikaans restaurant

Man (31) sterft nadat jeu de boulesbal ontploft tijdens barbecue

10:43 In de Zuid-Franse gemeente Boulou vlakbij Perpignan is een barbecue deze week uitgelopen op een drama. Een man (31) kwam er donderdagmiddag om het leven nadat een jeu de boulesbal, die in het opwarmende barbecuetoestel was achtergebleven, explodeerde.