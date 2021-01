Naakte man die uit boom in moeras gered wordt, blijkt voortvluchtige overvaller

De Australiërs Kev Joiner en Cam Faust gingen dit weekend op zoek naar krabben in een moerasgebied bij Darwin, in het noorden van het land. Ze vonden een naakte, met modder bedekte man die vanuit een boom om hulp schreeuwde.

,,We zaten in onze boot toen we een raar geluid hoorden, het leek op een roep om hulp", vertelt Cam Faust aan het Australische 9News. Als de mannen hun boot richting het geluid sturen, zien ze waar de klanken vandaan komen: in een mangroveboom boven het door krokodillen bewoonde moeras staat een spiernaakte man. Zijn lijf zit onder de modder en de muggenbeten. Hij roept dat hij er al vier dagen zit, dorst heeft en zich in leven heeft gehouden door slakken te eten.

Nieuwjaarsfeestje

,,Hij vertelde ons ook dat hij was verdwaald op weg naar een nieuwjaarsfeestje. Dat geloofden we niet. Maar hij was duidelijk in gevaar, dus we hebben hem aan boord genomen.’’ Ook geeft een van de twee mannen hem zijn eigen broek (zodat hij niet langer naakt is) en een biertje. Eenmaal aan wal wordt de man opgepikt door een ambulance.

Als Joiner en Faust de man in het ziekenhuis willen opzoeken, krijgen ze te horen dat de ‘patiënt’ inmiddels handboeien om heeft en wordt bewaakt door twee agenten. De moerasman blijkt een 40-jarige voortvluchtige Australiër te zijn, veroordeeld voor een gewapende overval. De man was niet, zoals hij vertelde, de weg kwijt geraakt naar een nieuwjaarsfeest, maar was het mangrovebos in gevlucht nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt.

