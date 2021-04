Na twee vragen van de Krijgsraad beroept Bouterse zich op zwijgrecht

Zwaar mishandel­de Turkse vrijgespro­ken van moord op gewelddadi­ge echtgenoot

27 april De Turkse vrouw die in januari haar gewelddadige man met een jachtgeweer ombracht na een nachtlang zwaar te zijn toegetakeld, is door de rechters in Antalya vrijgelaten. Melek Ipek heeft haar echtgenoot Ramazan uit ‘legitieme zelfverdediging’ doodgeschoten, luidt het oordeel van het strafhof. De moeder van twee kinderen vreesde terecht voor haar en hun leven en heeft uit angst gehandeld.