Na twee jaar bereikt corona afgelegen eilanden Stille Zuidzee: lockdowns op Kiribati en Samoa

Twee jaar lang wisten Kiribati en Samoa het coronavirus buiten de deur te houden. Nu gaan de bewoners van de afgelegen eilandstaatjes in de Stille Zuidzee voor het eerst in een lockdown. Met dank aan buitenlandse vluchten, die vol zaten met besmette passagiers.

Sinds de uitbraak van de pandemie was het coronavirus zo goed als volledig voorbijgegaan aan Kiribati en Samoa. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was op Kiribati tot begin deze maand geen enkele besmetting vastgesteld en telde Samoa slechts twee gevallen.

Een vlucht vanuit Fiji heeft Kiribati, een van de meest afgelegen eilanden ter wereld, de realiteit van de wereldwijde pandemie in getrokken. In het vliegtuig bleken 36 van de 54 passagiers besmet te zijn met het coronavirus. Alle passagiers waren volledig gevaccineerd. Het was de eerste internationale vlucht in tien maanden die op Kiribati arriveerde.

De besmette passagiers werden naar een quarantainecentrum gebracht. Omdat een beveiligingsmedewerker van het centrum en twee van zijn contacten daarna ook positief testten, treft de regering hardere maatregelen. Vooral in de hoofdstad Tarawa, waar de helft van de 120.000 inwoners tellende staat woont. ,,Het vermoeden is dat Covid-19 zich verspreidt in de gemeenschap”, stelt president Taneti Maamau in een verklaring op Facebook.

De eilandbewoners mogen alleen hun huis uit voor noodzakelijke boodschappen en zorg. Winkels zijn alleen tussen 06.00 uur en 14.00 uur open. Scholen blijven dicht. Er geldt een avondklok en mondkapjes zijn verplicht. Groepsbijenkomsten zijn verboden en ook wordt geen alcohol meer verkocht. Het is niet bekend hoe lang de maatregel van kracht is.

Volgens de Britse krant The Guardian heeft ruim 90 procent van de volwassen bevolking een eerste prik gehad en ruim 50 procent ook een tweede dosis. ,,De enige manier waarop we het virus kunnen bestrijden is via volledige vaccinatie”, stelt president Maamau.

Ook op Samoa is een lockdown van 48 uur kracht. Daar bleek een reatriëringsvlucht uit het Australische Brisbane de grote boosdoener. 15 van de 73 passagiers in het vliegtuig testten na aankomst positief. Alle passagiers waren gevaccineerd en voor vertrek negatief getest.

Premier Fiame Naomi Mata’afa kondigde aan dat vluchten uit Australië en Nieuw-Zeeland voorlopig geweerd worden. Volgens de WHO is op Samoa 62 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

