Na minder Russisch gas dreigt ook minder export van Noorse stroom

De prioriteit ligt bij het aanvullen van de waterreservoirs - bijna alle stroom wordt in Noorwegen via waterkracht opgewekt - en niet bij het opwekken van elektriciteit, mochten de waterstanden lager zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar, zegt Aasland. Noorwegen, een van de grootste stroomexporteurs van Europa, had al eerder aangekondigd te overwegen de export van stroom te beperken. Door minder toevoer van gas uit Rusland is er internationaal veel vraag naar stroom van de Noorse waterkrachtcentrales.

Normaal gesproken wekken de Noren veel meer stroom op dan ze zelf gebruiken. Maar door de oplopende prijzen en lage waterstanden in de waterreservoirs gaan er al maanden stemmen op om de stroomuitvoer via onderzeese kabels aan banden te leggen. Volgens de Noorse water- en energietoezichthouder NVE is de kans op het moeten rantsoeneren van elektriciteit in de winter klein en zit er momenteel meer water in de reservoirs dan eerder werd voorspeld.