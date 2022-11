Na drie maanden eindelijk een winnend lot verkocht voor hoogste jackpot ooit: 2 miljard

UpdateEen persoon die in de Amerikaanse regio Los Angeles een lot kocht voor de loterij Powerball heeft het recordbedrag van 2,04 miljard dollar (2,02 miljard euro) gewonnen. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een al maanden oplopende spanning om de hoogste jackpot ooit in de Verenigde Staten én in de wereld.

De winnende nummers die dinsdagochtend (lokale tijd) werden getrokken, zijn: witte ballen 10, 33, 41, 47 en 56, en de rode Powerball 10. Dat maakt persbureau AP zojuist bekend. Het winnende lot is verkocht bij Joe's Service Center in Altadena, ten noordoosten van Los Angeles.

Het is nog niet bekend of zich al een winnaar heeft gemeld. Dat het om één winnaar gaat, en niet om meerdere, heeft de Powerball-organisatie al wel bekend gemaakt. De kans op het winnen van de hoofdprijs werd vooraf gesteld op 1 op 292,2 miljoen. Een lot kostte twee dollar.

Volgens de organisatie van de Powerball stond de trekking eigenlijk voor de nacht van maandag op dinsdag op het programma, maar deze werd bijna met tien uur uitgesteld omdat een onderliggende loterij - er doen 48 loterijen aan mee - problemen had met het verwerken van de kaartverkoop. Drie andere deelnemers aan de loterij hadden alle vijf de witte ballen goed, maar niet de rode Powerball. Het gaat om mensen uit Gardena, Beaumont en San Francisco.

De winnaar kan ervoor kiezen om 29 jaar lang een vast bedrag uitgekeerd te krijgen. Als je kiest voor een onmiddellijke contante betaling (wat de meeste mensen doen),dan wordt de prijs flink teruggebracht, namelijk in dit geval tot 997,6 miljoen dollar. In beide gevallen moet er dan nog belasting worden betaald. De winnaar is sowieso 24% aan federale belastingen schuldig. Daarna moet er eventueel nog belasting betaald worden aan de staat. Dit verschilt per staat maar kan nog eens oplopen tot ruim 10%.

Extreem hoog

De hoofdprijs van 2,04 miljard is de hoogste ooit in de VS en in de wereld. De hoofdprijs was zo extreem hoog omdat de jackpot al sinds begin augustus niet meer was gevallen. Pas bij de eenenveertigste ronde was er een lot waarop alle getallen stonden. Op 6 augustus werd nog begonnen met een prijs van 20 miljoen dollar.

Het vorige record van een jackpot in het land, stond op 1,586 miljard dollar in de Powerball-trekking 2016. Toen moesten drie winnaars het bedrag delen. Het is de vijfde keer dat een loterijprijs in Amerika boven een miljard uitkomt.

