Mysterieuze verdwijning Nederlander in Thailand: auto met geld, paspoort en sieraden aangetroffen

Het gaat om de 64-jarige Friedrich Reinhard Marcel Stoffel, een voormalige machinist die volgens zijn 38-jarige vrouw ooit getuige was van een treinongeluk met acht doden (vermoedelijk de ‘vergeten’ treinramp in Nijmegen in augustus 1979, red.). Hij verliet op 21 mei omstreeks 09.00 uur zijn woning in Suphanburi in het centrale gedeelte van Thailand.

De zestiger vertrok met een draagtas en de op naam van zijn vrouw geregistreerde sedan. Zijn echtgenote dacht dat hij er een paar dagen tussenuit wilde. Dat vermoeden zag de vrouw bevestigd toen ze in de slaapkamer vaststelde dat hij zijn pillen tegen hoge bloeddruk had meegenomen, meldt de nieuwssite van de krant Thai Examiner.

De Thaise, die sinds vijf jaar bij de Nederlander woont, reageerde naar eigen zeggen geschokt toen de politie haar de volgende dag meldde dat haar auto onbeheerd was aangetroffen. In de wagen lagen de portefeuille van haar man met bankkaarten, 22.600 baht in contanten (zo’n 635 euro), een paspoort en ook twee gouden kettingen, twee gouden ringen en materiaal voor woningen waaronder enkele kranen en elektriciteitsdraden. De sieraden had de zestiger volgens zijn vrouw een dag eerder opgehaald.

Pick-up met twee jonge vrouwen

De wagen stond geparkeerd bij een grottencomplex in Uthai Thani, zo’n 100 kilometer noordelijker. Een 61-jarige man verklaarde tegenover de politie dat hij de buitenlander de dag ervoor had gezien naast zijn auto en dat even later een grijze pick-up arriveerde waaruit twee jonge vrouwen stapten. Het trio maakte foto’s midden op de weg. De man stapte daarna in de wagen van de twee vrouwen en ging tussen hen in zitten. Vervolgens verdween de pick-up, aldus de getuige. De politie zou beelden van bewakingscamera’s hebben opgevraagd in een poging de grijze pick-up te lokaliseren.