Mysterieuze kattenziekte in VK mogelijk veroorzaakt door kattenvoer

Zeker 330 katten in het Verenigd Koninkrijk zijn overleden aan een mysterieuze kattenziekte. Mogelijk wordt de ziekte veroorzaakt door gifstoffen in kattenvoer dat recent is teruggeroepen. Dat melden diverse Britse media. Kattenbezitters moeten controleren of ze het bewuste voer in huis hebben en dit hun katten voorzetten, waarschuwt de Britse voedselautoriteit.

De aandoening waar het om gaat is katten-pancytopenie: een zeldzame ziekte waarbij het aantal rode en witte bloedcellen en het aantal bloedplaatjes in snel tempo afneemt. Een groot deel van de zieke katten overlijdt aan de aandoening: 63,5 procent van alle gemelde gevallen.

Dat kan behoorlijk snel gaan, merkte onder meer kattenbezitter Steven Barrett. Zijn kat Freyja kreeg het teruggeroepen kattenvoer en stierf dinsdag, waarschijnlijk door pancytopenie. Een week eerder was er nog niets met het diertje aan de hand. ,,Het voelt alsof we een familielid kwijt zijn”, zei hij tegen de BCC. ,,Ik ben in rouw.”

Volgens het Koninklijke College van Dierenartsen (RVC) zijn er tenminste 528 gevallen van de kattenziekte gemeld. In werkelijkheid gaat het volgens de RVC waarschijnlijk om een nog veel hoger getal.

Kattenvoer

De RVC sloeg in mei dit jaar voor het eerst alarm over een piek in het aantal gevallen van katten-pancytopenie. Mogelijk ligt de oorzaak in kattenvoer dat in juni al werd teruggeroepen. Het gaat daarbij onder meer om hypoallergeen voer van supermarktketen Sainsbury's, en voedsel van Pet's at Home's Applaws en AVA cat foods, die zijn geproduceerd door Fold Hill Foods.

Quote Het voelt alsof we een familielid kwijt zijn. Ik ben in rouw Kattenbezitter Steven Barret Volgens de Britse voedselautoriteit FSA is er mogelijk een link tussen de uitbraak van pancytopenie en het kattenvoer. Vorige maand meldde de FSA dat in enkele teruggeroepen kattenvoeders kleine hoeveelheden mycotoxine zijn gevonden. Dat zijn gifstoffen die door schimmels worden geproduceerd.



Zekerheid over de toedracht van de pancytopenie-uitbraak is er echter nog niet; de RVC en de FSA zijn nog bezig met hun onderzoek. ,,We zijn nog steeds bezig met het verzamelen van data van dierenartsen en het testen van voedselmonsters”, zei de RVC in een statement.

Nederland

Volgens de FSA komt het vaak voor dat er in bepaalde soorten voedsel mycotoxines zitten. Dat de stoffen ook in het kattenvoer zijn gevonden, betekent niet automatisch dat ze de kattenziekte ook veroorzaken.

De teruggeroepen producten zijn niet naar Nederland geëxporteerd. Dat zegt Fold Hill Foods in een reactie aan NOS. De producten die het bedrijf maakt zouden alleen in het Verenigd Koninkrijk te koop zijn. In Nederland is het merk Applaws wel verkrijgbaar, maar deze zijn waarschijnlijk op het Europese vasteland geproduceerd. Nederlandse dierenwinkel Pets Place verkoopt producten van Applaws, maar die zijn nooit teruggeroepen.

De FSA heeft een overzicht gepubliceerd van de kattenvoeders die zijn teruggehaald.

