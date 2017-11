Mysterie rond vermiste duikboot groeit: Marine bezorgd over zuurstof aan boord

De Argentijnse Marine noemt de situatie van de nog altijd niet gelokaliseerde duikboot zorgwekkend. ,,Onder normale omstandigheden kunnen onderzeeërs minstens een dag of 90 onder water blijven doordat ze de lucht regelmatig verversen via de snorkel maar in het meest pessimistische scenario - ondergedompeld en niet in staat om boven te komen of te navigeren - is dat slechts zeven dagen", zo verklaarde woordvoerder Balbi tegenover de media.

Reddingsvlot en lichtkogels

De zoekactie waaraan schepen en vliegtuigen uit 9 landen deelnemen, leverde vandaag voor het eerst iets op. De bemanning van een van de vliegtuigen had gisteravond een leeg reddingsvlot zien dobberen op de golven in het zoekgebied van ruim 482.000 vierkante kilometer (bijna net zo groot als Spanje, red.). ,,De bemanning van een korvet en torpedojager is er ondanks de vijf tot zes meter hoge golven vandaag in geslaagd het vlot aan boord te hijsen. Het merk en de benaming (bijvoorbeeld 'offshore' of 'coastal') komen niet overeen met die van het materiaal waarmee de ARA San Juan is uitgerust", zo liet de Argentijnse Marine weten in een persbericht.

Verder onderzoek moet volgens woordvoerder Enrique Balbi uitwijzen waar het vlot vandaan komt. Het vermoeden bestaat dat het tijdens de storm van de afgelopen dagen losraakte van een schip.

De Argentijnse Marine bevestigt in haar verklaring ook mediaberichten over witte lichtkogels. ,,Een Amerikaans marinevliegtuig zag ze vanmorgen tegen het ochtendgloren tijdens het terugvliegen na de zoekactie. Die gaat de klok rond door vanuit de lucht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de lichtkogels net als het vlot niet afkomstig zijn van de ARA San Juan (die zou zijn uitgerust met rode vuurpijlen, red.)."

Intensiever

Volgens de Argentijnse Marine kon de zoekactie naar de vermiste duikboot vandaag worden geïntensiveerd dankzij een weersverbetering. In totaal zoeken 17 schepen en 15 vliegtuigen uit 9 landen naar sporen van de ARA San Juan. Argentijnse media spreken van 'een operatie zonder weerga'.

In de haven van Comodoro Rivadavia in het zuiden van Argentinië liggen volgens het marinecommuniqué twee schepen klaar van een elite-eenheid van de Amerikaanse marine, gespecialiseerd in reddingsoperaties van duikboten (zie foto hieronder). Aan boord van de offshoreschepen bevindt zich hoogtechnologische apparatuur waaronder op afstand bestuurbare onderwaterrobots alsook deskundigen die advies kunnen geven.

De Spaanse marine stuurde vandaag drie 'speciale containers naar Argentinië. Ze zijn volgens een marinewoordvoerder bedoeld voor het reddingsschip dat boven de duikboot wordt gepositioneerd zodra die gelokaliseerd is. ,,Via de containers kunnen overlevenden worden voorzien van zuurstof, voedsel, geneesmiddelen en andere benodigde materialen", zo verklaarde de commandant van de Spaanse duikbootvloot tegenover een Argentijnse nieuwszender.

De Britse Marine liet vandaag op Twitter weten dat haar elite-eenheid voor reddingsoperaties bij gezonken duikboten op de Falklandeilanden is gearriveerd. De Submarine Parachute Assistance Group (SPAG) staat klaar om te helpen bij de zoekactie naar de vermiste ARA San Juan. Opmerkelijk, gelet op de Falklandoorlog in 1982 toen Argentijnse militairen de eilanden bezetten die de Britten zich rond ongeveer 1830 toe-eigenden. De oorlog werd beslecht in het voordeel van de Britten.

'Op oceaanbodem'

Specialisten uit de Argentijnse marine- en duikwereld speculeerden vandaag in nationale media dat ze ervan uitgaan dat de vermiste duikboot op de bodem van de Zuidelijke Atlantische Oceaan ligt. ,,Als het mogelijk was geweest dan zou hij, zelfs bij slecht weer, zijn opgedoken zoals het protocol voorschrijft bij incidenten. Drijvend had hij zelfs zonder elektriciteit kunnen proberen te communiceren met de satelliettelefoon om zijn positie te markeren, om hulp te vragen en eventueel twee reddingsvlotten kunnen uitzetten om de bemanning te evacueren. Zowel boven als onderwater had hij via de snorkel de lucht kunnen verversen. Aangezien geen van dit alles gebeurde, kunnen we niet anders concluderen dan dat de ARA San Juan op 700 meter diepte ligt', zo luidt het.

Volledig scherm De ARA San Juan tijdens de doopplechtigheid in de jaren tachtig op de werf in het Duitse Emden. © Télam

San Jorgegolf

De ARA San Juan had vorige week woensdag om 7.30 uur voor het laatst radiocontact. De duikboot met 44 opvarenden voer toen op 240 zeemijl (432 kilometer) ten zuidoosten van de San Jorgegolf voor de kust van Patagonië. De onderzeeër zou twee dagen eerder zijn vertrokken vanuit Ushuaia, de meest zuidelijke stad ter wereld, en was onderweg naar de thuisbasis Mar del Plata.

De Argentijnse marine ving afgelopen weekend zeven satellietsignalen op maar die bleken niet afkomstig te zijn van de vermiste duikboot.

