Myanmar laat 6000 gevangenen vrij, waaronder journalisten Reuters

President Win Myint verleende vorige maand ruim negenduizend gevangenen, onder wie zestien buitenlanders, gratie. Het is gebruikelijk in Myanmar dat de autoriteiten gevangenen vrijlaten ,,als gebaar naar het nieuwe jaar van Myanmar”, dat begon op 17 april.

De twee journalisten berichtten voor hun gevangenname over het lot van de Rohingya-gemeenschap, een bedreigde minderheid in Myanmar die in groten getale het land is uitgedreven. Ze deden onderzoek naar de moord op tien leden van de minderheid in deelstaat Rakhine. Ze kregen de prestigieuze journalistieke Pullitzer prijs voor het werk. De aanklacht was dat ze daarbij overheidsdocumenten illegaal hebben bemachtigd. De journalisten gaven steeds aan onschuldig te zijn.