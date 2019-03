Mueller: Trump werkte niet samen met Rusland

VIDEODonald Trump had gelijk: zijn campagneteam heeft níet samenwerkt met de Russische overheid, concludeert speciaal aanklager Robert Mueller. Dat schrijft justitieminister Bill Barr in een samenvatting die vandaag naar het Amerikaanse Congres is gestuurd.

Na bijna twee jaar onderzoek en omvangrijke complottheorieën over een complot met Moskou is Trumps naam gezuiverd, stelt het Witte Huis direct. Trump reageerde zelf kort voordat hij vanuit Florida terugvloog naar Washington. ,,Dit was een illegale aanval die mislukt is. Ik hoop dat iemand naar de andere kant gaat kijken,” zei hij, vermoedelijk doelend op Democraten.

Domper

De samenvatting van Muellers conclusies was een domper voor tegenstanders van Trump, die meenden dat Mueller Trump ten val zou kunnen brengen. Maar in zijn rapport schrijft de speciaal aanklager nu luid en duidelijk: ,,Het onderzoek heeft niet uitgewezen dat leden van het campagneteam van Trump hebben samengespannen of afspraken hebben gemaakt met de Russische regering bij haar activiteiten om de verkiezingen te verstoren.” Dat schrijft de Amerikaanse justitieminister Bill Barr in een brief over het eindrapport van Mueller aan het Congres.

Over het andere aspect van zijn onderzoek, de vraag of Trump heeft geprobeerd de rechtsgang te belemmeren, is Mueller minder eenduidig. Hij schetst in zijn rapportage de feiten zonder een oordeel te vellen, meldt Barr. ,,Hoewel dit rapport niet concludeert dat de President een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij,” zo citeert de minister uit het langverwachte Mueller-rapport. De minister concludeert vervolgens dat er niet genoeg bewijs is voor obstructie van de rechtsgang, en dat Trump niet vervolgd zal worden.

Munitie

Dat laatste biedt nog munitie voor politieke tegenstanders van Trump. Democraten neem geen genoegen met de samenvatting van Muellers rapport door een minister die door Trump is benoemd. Zij willen het hele rapport en alle onderliggende bewijzen zien. Congreslid Jerry Nadler, Democraat en voorzitter van de justitiecommissie, laat al weten dat hij minister Barr wil verhoren. Hij spreekt van ‘heel zorgelijke discrepanties en besluitvorming bij het ministerie van justitie’ in reactie op het rapport ‘waarin Mueller de president niet vrijpleit’.

Het Witte Huis denkt daar anders over en spreekt van ‘een complete zuivering’ van de naam van de President. Trump hield sinds het begin van het onderzoek vol dat er geen samenzwering was met Rusland. ‘No collusion’, herhaalde hij steeds weer, tegenover de pers en op Twitter. Mueller, een man die door de president meermaals door het slijk is gehaald als aanvoerder van een ‘heksenjacht’, geeft hem daar volgens Barr nu gelijk in. Dat is voer voor Trumps campagne om volgend jaar herkozen te worden. Zijn team zou hem willen neerzetten als slachtoffer van een mislukte coup, zeiden adviseurs al tegen persbureau AP.