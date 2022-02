Moskou: Russische torpedojager verdrijft nucleaire onderzeeër VS uit oefengebied marine

Twee dagen na mislukte redding van Rayan (5) sterft ook Khalid (7) in Marokkaan­se put

In Marokko is alweer een kind omgekomen na een val in een waterput. De 7-jarige Khalid belandde afgelopen maandag in een 40 meter diepe schacht terwijl hij aan het spelen was. Volgens lokale media zou hij verdronken zijn.

10 februari