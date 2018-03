Moskou kaatst bal terug: VS beïnvloedt presidentsverkiezingen Rusland

Sluiting ambassade VS Ankara na dreiging IS en andere extremisten

12:01 De Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara wil geen nadere uitleg geven over de dreiging die aanleiding was om het gebouw voor onbepaalde tijd te sluiten. De dreiging van een mogelijke terroristische aanslag komt niet alleen uit de hoek van IS, maar ook van andere anti-Amerikaanse extremisten.