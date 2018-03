Moskou: Britten weigeren gifgas af te geven voor Russisch onderzoek

Gisteren hield de Britse premier May, tijdens een toespraak tot het Lagerhuis, Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging van Skripal en zijn dochter met het door hen ontwikkelde zenuwgas. ,,Of het is een directe daad van Rusland tegen ons land, of Rusland heeft het gas laten slingeren zodat het in handen van anderen kon komen'', sprak de premier.



Lavrov benadrukt in een reactie dat de Russische regering niets te maken heeft met de aanslag op Skripal. Wel wil hij dat de Britten Rusland toegang moeten verschaffen tot monsters van het zenuwgas, dat naar verluidt bij de vergiftiging werd gebruikt. Volgens Groot-Brittannië zou het om een militair gas gaan, dat uit de Sovjet-Unie stamt.

Russisch staatsburger

Volledig scherm De Britse premier May heeft Moskou een ultimatum gesteld. © Getty Images Lavrov zei tijdens een persconferentie dat Moskou het goedje wil bekijken, mede omdat Skripals 33-jarige dochter een Russische staatsburger is, en verwijst naar het Verdrag inzake Chemische Wapens. Groot-Brittannië zou na de beschuldiging, volgens het verdrag, verplicht zijn de stof over te dragen aan de Russen.



,,Vanaf het moment dat de geruchten over de vergiftiging van Skripal met een in Rusland geproduceerde stof, gevoed door de Britse overheid, naar buiten kwamen, hebben wij om toegang tot deze stof gevraagd'', zegt Lavrov. ,,Zodat onze deskundigen het, in overeenstemming met het verdrag, kunnen analyseren.'' Ook willen de Russen toegang tot alle bewijzen uit het Britse onderzoek.



Ahmet Uzumcu, baas bij OPCW, de internationale organisatie die chemische wapens bestrijdt, heeft de aanslag veroordeeld. ,,Het is extreem zorgwekkend dat dit soort chemische middelen nog steeds wordt aangewend om mensen te schaden'', zegt Uzumcu. ,,De verantwoordelijken voor dit misbruik zullen rekenschap af moeten leggen voor hun daden.''

Thuis vergiftigd

De Britse politie gaat ervan uit dat de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) al in zijn woning in Salisbury werd vergiftigd. Beiden werden zondag bewusteloos aangetroffen op een bankje bij winkelcentrum Maltings en in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis. Beiden liggen in coma.

Een agent die het tweetal te hulp schoot, raakte eveneens bedwelmd door de vluchtige stof en moest worden opgenomen. Hij was pas na dagen weer aanspreekbaar. 21 personen die in contact met Skripal en zijn dochter kwamen, moesten eveneens worden behandeld, meldde de politie. De ex-spion bezocht met zijn dochter onder meer een pizzarestaurant.

Ambassadeur op het matje

May heeft de Russische ambassadeur op het matje groepen. Hij moet opheldering verschaffen over de vraag hoe het Russische zenuwgas in Groot-Brittannië terecht is gekomen. Als het land niet voor middernacht met een geloofwaardig antwoord komt, dan gaat May er vanuit dat Rusland achter 'deze gewelddaad op Britse bodem' zit.



Groot-Brittannië zet de eis kracht bij door te dreigen met verdere maatregelen tegen Rusland. ,,Wij tolereren zo'n brutale poging om onschuldige mensen op ons grondgebied te vermoorden niet.'' De kans dat de Russische president Poetin voor het eind van de dag betrokkenheid van zijn land gaat toegeven, is echter klein.



Als het ultimatum verstrijkt, ligt de bal weer bij premier May. De premier maakt duidelijk dat het wat haar betreft niet bij dreigementen blijft en zegt, verwijzend naar de moordaanslag in 2006 op de naar Groot Brittannië gevluchte Russische spion Alexander Litvinenko, dat Rusland er destijds 'mee wegkwam', maar dat zoiets dit keer niet zal lukken.

Onderzoek sterfgevallen

De Britse minister Amber Rudd meldt dat de autoriteiten, in nasleep van de aanslag op Skripal, de mogelijke betrokkenheid van Rusland bij veertien sterfgevallen gaan onderzoeken. De parlementaire commissie voor Binnenlandse Zaken heeft gevraagd om zo'n onderzoek.



Het gaat om sterfgevallen op Brits grondgebied die aanvankelijk niet als verdacht werden beschouwd, maar later in de media alsnog in verband zijn gebracht met Rusland. Rudd zegt zeker te willen weten of er enige basis is voor dergelijke beschuldigingen. ,,De politie en MI5 zijn het daarmee eens en zullen assisteren in het onderzoek''.

Volledig scherm Britse agent beveiligen de plek waar Skripal en zijn dochter zondag werden gevonden. © Getty Images