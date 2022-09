Morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen in Frankrijk

In het interview zegt hij dat seksueel overdraagbare aandoeningen en onvoldoende toegang tot voorbehoedsmiddelen een probleem zijn in Frankrijk. Mensen onder de 26 kunnen zich daarom in de toekomst gratis en zonder doorverwijzing laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen, aldus de minister. Volgens hem loopt zijn land op het gebied van seksuele voorlichting achter op andere Europese landen. Ook daar komt meer budget voor vrij.