Moordverdachte probeert vanuit kooi in rechtszaal te ontsnappen via plafond

Schutters kozen joodse supermarkt bewust uit voor schietpar­tij

21:37 De joodse supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City, waar twee schutters dinsdag urenlang het vuur openden, was bewust gekozen. Burgemeester Steven Fulop laat dat weten op basis van onder meer de camerabeelden van het incident waarbij in totaal zes mensen zijn omgekomen.