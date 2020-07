Moordproces Khashoggi: medewerker consulaat kreeg opdracht ‘de oven aan te steken’

Volgens de Turkse technicus werd hij op 2 oktober 2018 naar de residentie van de Saoedische consul geroepen. Dit minder dan een uur nadat Khashoggi het consulaat was binnengegaan om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz. ,,Er waren vijf tot zes personen. Ze vroegen me de tandoor in de tuin aan te steken (oven in de zin van een cilindervormige kuil in de grond of een gemetselde of aardewerken ton, red.). Er hing een paniekerige sfeer’’, verklaarde Zeki Demir gisteren tijdens de eerste dag van het moordproces in Istanboel volgens nieuwszender Al Jazeera.