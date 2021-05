Moordende ‘rambo’ in Frankrijk geeft zich over na klopjacht van ruim drie dagen

Marcone schoot dinsdagochtend vroeg zijn chef bij de houtzagerij in het gehucht Les Plantiers in de Franse Cevennen dood. Naar verluid speelde er een conflict over het werkschema. Marcone zei geen hallo bij aankomst en zijn baas, Luc Teissonnière (55), zou daar iets over hebben gezegd. De eigenaar van de zagerij werd daarna met meerdere kogels door het hoofd geschoten. Ook een collega die tussenbeide wilde komen, werd doodgeschoten. Een derde man was getuige van het drama en waarschuwde de politie.



De schutter ging na zijn daad naar huis, pakte er een sluipschuttersgeweer en een rugzak met proviand en warme kleren. Daarna verdween hij in de wildernis van de Cevennen. Sinds de dramatische gebeurtenis werd er met man en macht gezocht naar Marcone, een jager en lid van een schietclub die het gebied op zijn duimpje kent. Marcone werd omschreven als solistisch en een beetje paranoïde. Ooit was het zijn droom om sluipschutter te worden in het Franse leger, maar hij werd afgekeurd vanwege problemen aan zijn zicht. Bij een doorzoeking van de woning van Marcone, die vrouw en kind achterliet, vonden agenten vele wapens en ruim drieduizend stuks munitie. De man werd dan ook als ‘vuurwapengevaarlijk’ bestempeld.



350 agenten, honden, helikopters met infraroodcamera’s en drones kamden dag en nacht het gebied uit. Zelfs een Sint Hubertushond (een bloedhond) werd ingezet in het gebied van 15 vierkante kilometer dat door de autoriteiten was afgezet. Zonder resultaat. Marcone verstopte zich in grotten of het dichte bos, zo werd aangenomen door justitie. Of, hij was toch door de mazen van het net geglipt en lang en breed verdwenen, luidde de andere theorie. Of misschien had hij zichzelf al van het leven beroofd na zijn daad?