Moordenaars Visser/Severein krijgen tóch weer lagere straf

Gewapende mannen vallen tv-station in Kabul binnen

10:35 Drie gewapende mannen zijn vanmorgen vroeg een televisiestation in de Afghaanse hoofdstad Kabul binnengevallen. De uitzending is stilgelegd, er is enkel stil beeld te zien. Een van de mannen is neergeschoten. Er zouden meerdere doden zijn gevallen, meldt persbureau Reuters.