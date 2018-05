Moordenaars van Nederlander op Bali geven gruwelijke details prijs

De twee daders van de roofmoord op een Nederlandse expat in Jimbaran op Bali, eind vorig jaar, zijn veroordeeld tot 15 jaar cel. Volgens het duo doodden ze Robert Geelhoed (75) nadat hij hen had gevraagd 'immorele seksuele handelingen' te verrichten.

De opgelegde gevangenisstraf is drie maanden lager dan het Openbaar Ministerie in Denpasar had geëist, melden Indonesische media. Winda Wilantara (23) en Andie Budiyanto (30) betuigden spijt in de rechtszaal en beloofden geen strafbare feiten meer te zullen plegen. Gelet op hun relatief jonge leeftijd, sprak de rechtbank de verwachting uit dat de twee hun leven zullen beteren.

Fitnesshalter en bijl

De verdachten doodden hun slachtoffer op gruwelijke wijze. Winda zei Geelhoed te hebben geslagen met een fitnesshalter en verstikt met een metaaldraad. ,,Daarna rende ik naar de tuin, pakte een bijl en gaf die aan Andika'', verklaarde hij in de rechtszaal.

Andika bekende een keer of tien met de bijl te hebben ingehakt op het hoofd van de Nederlander totdat hij dood was. Zijn in verregaande staat van ontbinding verkerende lichaam werd pas tien dagen later gevonden.

Boos

Volgens het duo ontmoetten ze Geelhoed voor het eerst op 12 oktober 2017 in een bus naar Denpasar. Tien dagen later ontmoette Winda de Nederlander opnieuw op het strand van Kuta Beach. ,,Hij vroeg of ik bij hem thuis wilde komen werken.'' De twintiger ging op het aanbod in en begaf zich de volgende dag naar de woning van de expat in Puri Gading, de rijke buurt van Jimbaran. Hij raakte naar eigen zeggen meteen geïmponeerd door de twee luxewagens van de expat - een BMW en Mercedes cabriolet - belde Andrika en smeedde het plan om de expat te beroven en de buit te delen.

In de vroege ochtend van 24 oktober voerden ze hun plan uit. Naar eigen zeggen nadat Geelhoed hen had gevraagd om homoseksuele handelingen te verrichten. Dat maakte Winda naar eigen zeggen zo boos dat hij een fitnesshalter pakte en het slachtoffer tweemaal op het hoofd sloeg. Nadat Andika de Nederlander had doodgeslagen, verdween hij met de sportwagen van Geelhoed. Daarmee strandde hij al snel door motorpech.

Foto

De politie kwam de twintiger op het spoor na de vondst van een foto van hem in de auto. Daarna werd ook Andika gearresteerd. De omstandigheden waaronder het lichaam van het slachtoffer was aangetroffen - naakt in een grote plas bloed op de tegelvloer van de badkamer - deden de politie al vermoeden dat homoseksualiteit een rol speelde bij het motief van de daders.