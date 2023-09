Moordenaars advocaat Derk Wiersum ‘potentieel verdacht’ van liquidaties Suriname

De moordenaars van advocaat Derk Wiersum, in september 2019, gelden als ‘potentiële verdachten’ van een schietpartij in Paramaribo waarbij vier maanden eerder twee personen om het leven kwamen. Dat heeft de Surinaamse politie bekendgemaakt.

De Nederlandse politie reisde volgens haar ‘recentelijk’ af naar Paramaribo voor een vervolgonderzoek in deze zaak. Daarvoor werkt de politie uit Amsterdam samen met de Surinaamse Cold Case Unit. ‘Inmiddels zijn er tientallen personen en getuigen verhoord in Suriname. Het is niet uitgesloten dat ook in Suriname er aanhoudingen zullen worden verricht. Het verder onderzoek wordt zowel in Nederland als in Suriname voortgezet onder supervisie van het Openbaar Ministerie van beiden landen’, luidt het in een persbericht.

De verdachten, Moreno B. en Giërmo B., zitten in Nederland een straf van dertig jaar uit vanwege de moord op Wiersum. De Surinaamse zaak waarin zij mogelijk als verdachten gelden, draait om de dubbele moord op de 49-jarige Utrechter Dennis Groenfelt en de 19-jarige Surinaamse Cadischa Prika op het terrein van Esso On The Run aan de Wilhelminastraat in Paramaribo.

De twee slachtoffers stonden met anderen te chillen op een parkeerterrein in het drukke uitgaansgebied van Paramaribo, toen vanuit een langsrijdende personenauto het vuur op hen werd geopend. De auto werd niet lang daarna brandend aangetroffen in een buitenwijk. De daders zijn toen niet gevonden.

‘Al eerder op pad’

De mogelijke betrokkenheid van de beide verdachten bij de moord in Suriname kwam al ter sprake toen zij in december 2020 terechtstonden in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie zei toen dat de beide mannen al eerder met elkaar ‘op pad waren geweest’. Advocaat Gerald Roethof noemde deze mededeling indertijd ‘totaal irrelevant’ voor de zaak-Wiersum.

De Surinaamse politie roept de gemeenschap op om alle informatie over de zaak door te spelen aan de Cold Case Unit in dat land. Het onderzoek wordt in Nederland en Suriname voortgezet onder supervisie van de Openbare Ministeries in beide landen.