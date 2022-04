Moordenaar Britse politicus tot levenslang veroordeeld

Maandag werd Harbi door de jury schuldig bevonden in het strafproces. Hij ontkende in de rechtbank Amess te hebben gedood, maar gaf dit wel toe kort na de steekpartij. Hij stak op de conservatieve politicus Amess in tijdens een kiezersbijeenkomst in een kerk in zijn kiesdistrict in Southend-on-Sea ten oosten van Londen.



Harbi zei kort na zijn aanhouding dat hij een terroristisch motief had, zo is te zien op beelden die de politie heeft vrijgegeven. Een assistent van Amess die de moord zag gebeuren, heeft verklaard dat Ali tijdens een gesprek met Amess opstond en ‘sorry’ zei, waarop hij een mes pakte en de politicus meerdere keren stak, meldt Sky News. Daarna zei hij dat hij het had gedaan vanwege de oorlog in Irak en de Britse bombardementen op doelen van Islamitische Staat in Syrië. Ali wilde worden doodgeschoten en zo een martelaar worden.



Tijdens de rechtszaak werd bekend dat hij aanslagen op nog meer politici aan het voorbereiden was. Zo zou hij onder anderen minister Michael Gove in de gaten hebben gehouden. Amess is het tweede parlementslid in vijf jaar tijd dat is gedood in het eigen kiesdistrict, na Jo Cox van Labour in 2016.