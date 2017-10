Moord president Kennedy blijft nog even spannend voor oudere Amerikanen

De laatste dozen met geheime documenten over het onderzoek naar de moord op president Kennedy zouden gisteravond dan eindelijk worden vrijgegeven. Meer dan 3.000 dossiers. Elk van die dossiers kan tot wel honderden losse documenten bevatten. Rijp en groen om door te spitten. Van een handgeschreven briefje van Jackie Kennedy over de begrafenisceremonie van haar man tot bijzonderheden over moordenaar Lee Harvey Oswalds veelbesproken reizen naar Mexico, twee maanden voordat hij in Dallas de fatale schoten loste.

Dat alles doorspitten zal even duren. Niemand verwachtte vandaag al antwoord op alle vragen. De allerbelangrijkste vraag - ‘waren er nog anderen dan Lee Harvey Oswald betrokken bij de moord op Kennedy, inclusief mogelijk hooggeplaatste Amerikaanse bestuurders' - is al twee keer door onderzoekcommissies van het congres beantwoord. ‘No’ en nog eens ‘no’. Niemand verwacht nu een ‘yes’. Opmerkelijk blijft wel dat weinig Amerikaanse presidenten zich zo opgewonden hebben getoond over het vrijgeven van de documenten als uitgerekend Donald Trump, constateerde de New York Times gisteren.

Twitternummer

De Amerikaanse president was bevoegd het vrijgeven tot het laatste moment tegen te houden, zoals hem van verschillende zijden zou zijn gevraagd. Bijvoorbeeld door de FBI en de CIA. Trump maakte er echter een mooi twitternummer van. Voerde de spanning nog een beetje extra op. ‘De lang verwachte vrijgave van de JFK-dossiers zal morgen plaatshebben. Zo interessant’, twitterde hij vanuit het presidentiële vliegtuig Air Force One. Trump was onderweg naar Dallas en reed vlak langs de plek waar 53 jaar en elf maanden eerder een Amerikaanse droom om zeep werd geholpen.

Onder de velen die geobsedeerd lijken met JFK-complotten is Donald Trump wel een liefhebber. Tijdens zijn campagne in de race voor Republikeins presidentskandidaat te worden nam hij zijn rivaal Ted Cruz op de korrel met JFK-aantijgingen. De senator van Texas werd verdacht gemaakt, omdat zijn vader erbij betrokken zou zijn, aldus Trump. Er bestaat een foto waarbij vader Rafael Cruz aan de ontbijttafel zou zitten met Lee Harvey Oswald, suggereerde Trump. Er is een foto waarop Rafael Cruz samen met de latere moordenaar pamfletten zou hebben uitgedeeld ten gunste van de Cubaanse leider Fidel Castro.

Verzoek CIA

Dat Trump geen gehoor gaf aan het best dringende verzoek van CIA en FBI de stukken niet te openbaren, heeft volgens de Amerikaanse historicus Michael Beschloss ook een reden. Donald Trump is ervan overtuigd dat de geheime diensten hand- en spandiensten hebben verricht voor Hillary Clinton en akelige dingen hebben gelekt over Trumps gedragingen. ,,Van alle presidenten sinds 1963 is dit wel de laatste die het iets kan schelen als de FBI of de CIA hierdoor schade lijden'', aldus Beschloss. Het was de CIA die de gesprekken van Lee Harvey Oswald zou hebben afgeluisterd toen hij in Mexico was.