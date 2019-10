Monsterklus voor Belgen: super-de-luxe gigahotel van 1,25 miljard euro(!) in Dubai

Het complex gaat The Royal Atlantis Resort and Residences heten, de oplevering staat gepland voor eind 2020. Net op tijd voor de start van de Wereldexpo op 20 oktober 2020 in Dubai.



De ene toren zal 43 verdiepingen tellen en 185 meter boven de zee uitsteken, terwijl de woontoren 37 verdiepingen hoog zal zijn en 165 meter boven de zee uittorent. In totaal zal het hotel een halve kilometer lang zijn. Het moet volgens de initiatiefnemers ‘luxe naar een nieuw hoogtepunt’ tillen.



Dat lukt vermoedelijk prima met de 92 zwembaden, privétuinen en een infinitypool met uitzicht op de Arabische Golf en de skyline van Dubai. Er komen ook meer dan 35 restaurants en bars in het gebouw, waarvan er 10 een bekende chef achter de kookpotten zullen hebben.

The Royal Atlantis Resort and Residences wordt gebouwd op anderhalve kilometer van het Atlantis, The Palm, dat ook door Besix werd opgetrokken. Samen zullen ze zich uitstrekken aan twee kilometer ononderbroken privéstrand, het langste in zijn soort in Dubai.

Voor de Wereldexpo in Dubai bouwt Besix overigens ook het Belgische en het Franse paviljoen. Er staat nog niets, er zijn hoogstens wat funderingen gelegd, maar dat was zo gepland, zegt 3D-directeur van Besix Jonas Vandeven tegen persagentschap Belga. ,,De hele bouwperiode is op die timing aangepast. Dit is een heel korte en intensieve periode voor ons bedrijf. Maar niks om ons zorgen over te maken. Alles komt goed.”

Paviljoen

In het Belgisch paviljoen zullen een aantal door Besix in 3D geprinte betonnen structuren staan, zoals een zetel of een pilaar. Die komen uit de 3D-studio die het bedrijf in Dubai heeft. Geen toeval, want enkele jaren geleden liet Dubai weten dat het de ‘smartest city’ in de wereld wil worden en dat het tegen 2025 een kwart van de gebouwen wil 3D-printen. ,,We zijn aan het kijken om dit ook uit te rollen in België”, aldus Vandeven. ,,We zien dat de interesse groeit.”

Besix was er vroeg bij in Dubai en zette er al voet aan de grond in 1965, nog voor het ontstaan van de Verenigde Arabische Emiraten in 1971. Het heeft in Dubai zijn hoofdkantoor en stuurt van daaruit zijn 8000 werknemers in heel de golfregio aan. ,,Een derde van onze omzet draaien we in de Golf”, aldus Jean-Philippe Patesson, technisch directeur van Belhasa Six Construct, het lokale filiaal van Besix. ,,In de Emiraten zien ze ons als een lokaal bedrijf.”

Spannend

Het is niet alleen druk voor Besix, maar ook spannend. Binnenkort wordt immers duidelijk of het bedrijf ook de nieuwe hoogste toren ter wereld mag bouwen. Die zou maar liefst een kilometer hoog zijn. Besix heeft voor dat Dubai Creek Harbour-project een dossier ingediend.

Besix is momenteel ook het grootste archeologische museum ter wereld aan het bouwen in de Egyptische hoofdstad Caïro. Het nieuwe paleis voor Toetanchamon lijkt op een moderne piramide.

Volledig scherm © Besix

Volledig scherm © Besix

Volledig scherm Ferrari World. © Besix