Mogelijk vier doden bij crash traumahelikopter Portugal

Er is een grote zoekactie aan de gang in het bergachtige gebied rond de stad Valongo, zo'n twintig kilometer ten oosten van Porto.

De helikopter had zaterdagmiddag een 76-jarige man met hartklachten naar een ziekenhuis in Porto gevlogen en was op de terugweg naar de basis in het noordoostelijk gelegen Macedo de Cavaleiros, toen rond half zeven lokale tijd het radiocontact werd verbroken. Vermoedelijk is het toestel in slecht weer terechtgekomen.