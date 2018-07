'Mogelijk ook agent in aanraking gekomen met novitsjok'

Van beademing afhankelij­ke vrouw (68) sterft nadat leveran­cier stroom afsluit

20:21 Een Amerikaanse vrouw die afhankelijk was van een elektrische zuurstoftank is afgelopen week om het leven gekomen nadat het energiebedrijf haar stroom had afgesloten. Dat gebeurde vanwege een betaalachterstand, maar de familie deed er naar eigen zeggen alles aan om die in te halen. ,,Met stroom had mijn moeder nog geleefd.''