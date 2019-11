Mogelijk levenslang voor doodrijden Nederlandse Gitta

,,Het is goed mogelijk dat de dader levenslang blijft vastzitten’’, citeren Australische media de rechter. De man die de 27-jarige Scheenhouwer aanreed, zat in een gestolen auto en reed 80 kilometer per uur, twee keer zo hard als toegestaan. Hij was op weg naar zijn drugsdealer.

Volgens de advocaat van de automobilist heeft zijn cliënt veel psychische problemen. Op het moment van de aanrijding was hij onder invloed van heroïne.

Nieuw leven

Familieleden en de vriend van het slachtoffer kwamen naar Melbourne om te kunnen spreken in de rechtbank. Haar vriend, de van oorsprong Haagse Thomas Kleinegris, heeft in een indrukwekkende slachtofferverklaring verteld dat hij zich ‘totaal alleen’ voelt.

Kleinegris liet een paar keer zijn tranen de vrije loop in de rechtszaal en vertelde hoe het stel elkaar negen jaar geleden ontmoette in Den Haag en hoe pijnlijk het is om haar nu te moeten missen. ,,Het blijft niet te bevatten dat ik nu alleen ben. Ik word nog steeds regelmatig wakker om me met een schok te realiseren dat het geen droom was. Ik weet niet meer hoe mijn toekomst eruitziet; een toekomst zonder Gitta. Ik ben gedwongen een nieuw leven te beginnen.’’

Kleinegris stond ook stil bij een droom die in duigen is gevallen. ,,Gitta wist zeker dat we een groot gezin zouden krijgen, met vier kinderen.’’

Ergste pijn

Ook de zus van Gitta deed haar verhaal in de rechtszaal. ,,Ik schrik van iedere sirene, dan raak ik in paniek en denk ik dat de ambulance onderweg is naar iemand die ik ken. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat mijn zuster weg is, dat ze mij is afgenomen. Het is de ergste pijn die ik ooit gevoeld heb en ik zal haar eeuwig missen.’’

Gitta’s broer liet ook van zich horen. ,,Je bent er nooit klaar voor om je eigen geliefde zuster in een doodskist te zien. De nachtmerrie werd werkelijkheid en het voelde heel onnatuurlijk.’’

Uiteindelijk kwam ook de moeder van Gitta aan het woord. ,,Een moeder wil haar kinderen beschermen. Ik was niet in staat om te voorkomen wat haar is overkomen.’’

Dood door schuld