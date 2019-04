Mogelijk 17 doden bij mijnongeluk oosten Oekraïne

Het ongeval deed zich voor in de Jurjiwka-mijn in Lutuhyne. Een deel van de mijn stortte in, vermoedelijk als gevolg van een methaanexplosie die donderdag plaatsvond. Inmiddels komt meer nieuws naar buiten over het aantal slachtoffers. De lokale separatistenleider Leonid Pasetsjnik spreekt op Twitter over een ,,verschrikkelijke tragedie’'. Hij zegt dat komende maandag een rouwdag wordt gehouden in het gebied.

Niet-erkend

De mijn ligt in de niet-erkende volksrepubliek Loehansk, in het oosten van Oekraïne, waar al sinds 2014 een oorlog woedt tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. De relatie tussen de voormalige Sovjetstaten is al bijzonder jaren slecht. Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt de Oekraïense separatisten.De Oekraïense autoriteiten kunnen daarom geen hulpploegen sturen omdat ze geen toegang hebben in het gebied. Naar verluidt zijn Russische hulpploegen betrokken bij het reddingswerk. In hetzelfde gebied werd in 2014 vlucht MH17 neergeschoten.