Moeders die elkaar verstaan, zonder tolk

Er spreekt veel verdriet uit de ogen van moeder Marites. Haar dochter Desiree (10) heeft een blijvende hersenbeschadiging als gevolg van een onbehandelde hersenvliesontsteking. De kleine kan niet lopen, trekt haar lijf over de vloer van de kleine woning in de straatarme Filipijnse provincie Zambales waar ook nog eens net de stroom is afgesloten vanwege een onbetaalde rekening. De alleenstaande Marites doet wat ze kan om in de eerste levensbehoeften van haar kinderen te voorzien. Ze kan eten kopen door de kleren van dorpsgenoten te wassen en verdient 3,20 euro per dag als ze meehelpt bij de rijstoogst. Desiree is een extra zorg. Ze laat haar meestal thuis. Ook al omdat ze vanwege haar handicap vaak wordt uitgelachen door de mensen in het dorp Iba. ,,Het is wel mijn kind'', zegt Marites. Ze huilt.

Hersenbeschadiging

Volledig scherm Froukje van den Berg thuis bij Desiree en haar moeder. © rv

Een tolk heeft Froukje van den Berg (36) niet nodig om het relaas van Marites te begrijpen. Als moeder van de gehandicapte Noud (8) weet de Zoetermeerse precies wat de Filipijnse bedoelt. Haar zoon heeft een hersenbeschadiging door vroeggeboorte, epilepsieaanvallen, zit in een rolstoel en kan zijn linkerhand niet goed gebruiken. En ja, ook zij zag vermeende vrienden plots wegblijven toen Nouds handicap zichtbaar werd. En ook hier vinden sommigen het lastig hem te omarmen. Twee van Froukjes vier kinderen zijn net uitgenodigd voor een kinderfeestje. Noud niet, terwijl de jarige zíjn vriendin is. Niet vervelend bedoeld natuurlijk, het is gewoon niet handig bij de ballenbak, zo'n jochie in een rolstoel. En wie weet krijgt hij weer een epilepsieaanval. Gelukkig zijn er ook ouders van Nouds school die hem wel uitnodigen en vooraf even met Froukje overleggen wat er voor hem moet worden georganiseerd.

Hulp

De ontmoeting tussen Filipijnse Marites en Nederlandse Froukje is morgenavond te zien in het tv-programma Ik Gun Geluk dat presentator Jaap Jongbloed maakte voor het Nederlandse Liliane Fonds in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het doel is donaties te krijgen om kinderen in arme landen professionele hulp en perspectief te bieden. Voor Desiree betekent dat een begin van revalidatie in haar eigen dorp, verzorgd door een partnerorganisatie van het Liliane Fonds.

Froukje heeft in Nederland ook vaak en hard moeten vechten voor haar kind. Dat Desiree niet mag meedoen in haar Filipijnse dorp, pikt ze dus niet. Froukje organiseert een balspel en touwtjespringen met de dorpskinderen waarbij ze Desiree een rol geeft. Het meisje lacht. Net zoals ze lacht als ze na twee jaar weer in het warme water van de Zuid-Chinese Zee kan spartelen. Froukje weet hoe blij Noud wordt van hydrotherapie. Desiree reageert net zo. Het geluk straalt van haar af. ,,Ze is nog te blij om te ontspannen'', ziet ze.

Armoede

Volledig scherm Noud (8), thuis in Zoetermeer. © rv

Kwade dag

De ontmoeting in het verre land zette Froukje aan het denken. Bij Marites wordt de stroom afgesloten, bij Froukje werd op een kwade dag de bus van Noud met rolstoel en al weggetakeld tijdens een hooglopend conflict over het pgb. Froukje gaf niet op, de bus stond snel weer voor de deur.

,,Er is onder mensen met een handicap ontzettend veel verborgen armoede. Bijna al het geld gaat op aan zorg. Er waren momenten dat ik zelf niet at, zodat de kinderen een lunch konden meenemen naar school. Ik had best veel raakvlakken met Marites. Ik snap dat zij Desiree blijft voeren en niet zelf laat eten, zoals wij Noud laten doen. Elke korrel die daar op de grond valt, is verloren voedsel."

Haar bijzondere reis is op televisie te zien. Froukje hoopt dat het kijkers aanzet de Desirees van deze wereld een handje te helpen. Wat ze zelf nooit zal vergeten? ,,Na een test of ze kon lopen heeft Desiree de rest van de week zo veel mogelijk geprobeerd te lopen. Ze is echt van haar stoel gekomen, ze maakte stappen terwijl haar moeder haar vasthield. Haar geluk en dat van haar moeder waren heel ontroerend. Toen we met het vliegtuig opstegen voor de terugreis en we over Iba vlogen, wist ik dat daar een huis staat waar geen licht brandt en waarvan je nu hoopt dat het meisje dat daar woont straks goed wordt opgevangen en een mooie toekomst tegemoet gaat."

Ik Gun Geluk

Volledig scherm Presentator Jaap Jongbloed op de Filipijnen met Desiree. © rv