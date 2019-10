Moeder ziet ‘geest’ naast slapende baby, onoplettende vader blijkt schuldige

Pas de volgende morgen, nadat de vrouw in het daglicht op onderzoek uitging, werd het mysterie ontrafeld. De waargenomen babygeest bleek in werkelijkheid een foto van een baby op het matras te zijn. ,,Het bleek dat mijn man vergeten was een molton om het matras te doen toen hij het verschoonde’’, waardoor het etiket van het matras met daarop een foto van een zuigeling zichtbaar was op de babymonitor. ,,Ik kon hem wel vermoorden’’, zegt ze lachend.



Onder het bericht wordt massaal gereageerd. ,,Mijn god! Ik zou mezelf verliezen en naar binnen zijn gerend. Of eigenlijk, eerlijk is eerlijk, zou ik mijn man gedwongen hebben naar binnen te gaan’’, zegt iemand. ,,Doodeng, logisch dat je je rot bent geschrokken’’, reageert een ander.