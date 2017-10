Moeder vroeggeboren tweeling overlijdt door dronken spookrijder

Katie Evans bezocht dagelijks haar twee kindjes Sarah en Hanah in het ziekenhuis. ,,Ze ging meestal laat in de nacht naar huis'', vertelt haar schoonzus Caralee aan People . Katie was bijna thuis toen ze in botsing kwam met twee andere auto’s op een kruispunt in Santa Clarita. ,,Ze zeggen dat haar lichaam uit de auto is geslingerd'', aldus Caralee. Evans' man Jacob deed melding bij de politie omdat hij bezorgd was dat zijn vrouw niet meer zou thuiskomen. Ze was al een uur te laat en hij kreeg haar niet te pakken.

Frontaal

Het was de schuld van een 21-jarige bestuurder die inreed op het tegemoetkomend verkeer. Hij botste frontaal op Evans auto. Ze was op slag dood. De bestuurder werd gearresteerd toen was vastgesteld dat hij onder invloed was.



De familie gaat een zware periode tegemoet volgens Jacobs broer Michael. ,,Maar de steun van vrienden, familie, op sociale media, van de kerk is echt overweldigend.''



Evans laat haar man Jacob, haar vier zonen Spencer (12), Travis (11), Nathaniel (9) en de 2-jarige Gideon en de tweeling van nog geen acht weken achter. Ze was pas 25 weken toen ze beviel. ,,De familie was zo blij met de baby’s. Het is een waar mirakel dat de meisjes het overleefden'', zegt Jacobs broer Michael. ,,De baby’s waren slechts twee pond bij de geboorte. Elke dag was een wonder'', zegt de schoonzus.



Youcaring.com zamelt geld in om de kosten van de levensomstandigheden voor de familie te dekken.