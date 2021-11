Moeder van dood aangetroffen baby in vijver van Belgisch natuurgebied is 17-jarig meisje

Een wandelaar trof gisteren het levenloze lichaam van een pasgeboren meisje aan in natuurgebied Broek in België. De moeder van de baby is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om een 17-jarig meisje.

Het babylijkje lag aan de oever van een vijver. De vrouw die het meisje vond, is kapot van verdriet, vertellen kennissen. Meteen na het opmerken van het lichaampje werd de politie ingelicht.

De plek van het ongeval is onderzocht en het kindje is opgehaald door een begrafenisondernemer. Het ging om een volgroeide, pasgeboren baby die al een tijdje in het water lag. Er volgt een onderzoek naar de doodsoorzaak.

Recent bevallen tienermeisje

Anderhalve week geleden werd er in hetzelfde natuurdomein al gezocht naar het babylijkje. Die eerste zoekactie volgde op een vage melding vanuit een ziekenhuis in de buurt, waar een recent bevallen tienermeisje zich had gemeld. Omdat er geen spoor van de baby was, werd de politie ingelicht door het medisch personeel.

Het meisje werd toen verhoord. Naar verluidt werd er bij de vijver gezocht op aanraden van de tiener zelf. Alleen werd er toen niets gevonden. De moeder van het kindje, het tienermeisje, is opnieuw verhoord en heeft een verklaring afgelegd.

In de buurt werd met grote verslagenheid gereageerd. ,,Dit is gewoon niet te bevatten”, zegt een buurvrouw. ,,Dat het lijkje ook nog door één van onze buren moest worden gevonden, maakt het allemaal nog wat erger. We leven allemaal mee met de nabestaanden van het baby’tje, maar ook met onze buurvrouw. Zij zal bovendien door iedereen hier in de buurt worden opgevangen als ze het moeilijk heeft. We zijn een goeie buurt en helpen elkaar.”

