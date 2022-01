Moeder van Dean in tranen: ruim 200 mensen bij wake voor omgebrachte kleuter

De opkomst voor de stille wake voor Dean in Verrebroek was enorm. Ongeveer twintig minuten voor het aanvang, hadden zich al zeker vijftig mensen verzameld bij de kerk. Uiteindelijk kwamen ongeveer 200 à 250 mensen samen om hun steun te betuigen aan alle nabestaanden van de omgebrachte kleuter. De wake voor het overleden jongetje was één groot emotioneel moment: de kaarsjes aan de kerk, de knuffels, de stilte, het ongeloof en het immense verdriet. Ook de moeder van Dean, Elke Verberckmoes, was aanwezig. De tranen rolden over haar wangen terwijl de ene na de andere persoon haar een knuffel gaf.

Honderd mensen samen

Dean woonde met zijn moeder en zus in Verrebroek. In de Dalstraat in Sint-Niklaas zag de moeder haar zoon voor het laatst gezien op woensdag 12 januari. Een inwoonster van die plaats organiseerde gisteren een stille wake in de stad. Ongeveer honderd mensen kwamen samen op de Grote markt.



Het levenloze lichaampje van de kleuter werd dinsdag gevonden op een verlaten deel van het werkeiland Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering in Zeeland. De vondst werd gedaan op aanwijzen van de vermoedelijke dader Dave De K. Hij werd aangehouden in Meerkerk na een klopjacht door de politie.



De K. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij de dood van Dean. Vanavond werd duidelijk dat hij in België wordt vervolgd. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen.