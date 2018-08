Moeder krijgt brief van vermiste dochter

Emily Wynell Paul liep in 2013 op 14-jarige leeftijd weg uit een huis in Southport in het Amerikaanse Florida, waarbij ze een briefje achterliet. Vijf jaar lang hoorde Massimiani niets van haar. Ondanks uitgebreide zoektochten tot in Spanje bleef elk spoor uit, tot ze vorige week donderdag ineens een brief ontving.

Over de inhoud van de brief wil Massimiani niets kwijt. Wel deelde ze mee dat zij en de politie er vrij zeker van zijn dat de brief inderdaad van haar dochter is. Voorlopig is het bij dat ene contact gebleven. ,,De bal ligt in haar kamp”, aldus Massimiani.



Emily zou voor vertrek online hebben opgezocht hoe ze succesvol kon verdwijnen. Ze nam haar Xbox en haar telefoon mee, maar die laatste gebruikte ze slechts drie keer sinds haar verdwijning. Haar Facebookaccount heeft ze sinds ze wegliep nooit meer gebruikt.