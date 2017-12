Moeder klaagt school aan na beledigen hulpbehoevende dochter

Twaalf doden bij grote brand in New York

7:58 In New York heeft één van de dodelijkste branden in 25 jaar plaatsgevonden. In de wijk The Bronx brak een gebouwbrand uit. Er zijn minstens twaalf mensen omgekomen. Er liggen vier mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers variëren in de leeftijd van één tot vijftig.