Moeder Ivana Smit eist bij rechter uitlevering Johnsons

Ze doet het verzoek namens de hele familie Smit in een civiele zaak waarin ook een schadevergoeding wordt gevraagd. Advocaat Nair van de familie heeft de claim vandaag ingediend bij de ‘High Court’ in Kuala Lumpur. ,,We hopen dat hiermee weer druk op de zaak wordt gezet. Want ze zijn er nu helemaal niet mee bezig’’, zegt vader Marcel Smit. Eind vorig jaar oordeelde de beroepsrechter in Maleisië dat de dood van het fotomodel geen ongeluk was. Daarop opende de politie in Kuala Lumpur een moordonderzoek maar sindsdien bleef het stil.

Ivana Smit viel 7 december 2017 van het balkon van de Johnsons 42 meter naar beneden. Haar ontzielde lichaam werd later naakt gevonden. Wat er is gebeurd is nooit opgehelderd. Smit en de Amerikanen hadden een wilde uitgaansnacht achter de rug. De Johnsons zeggen dat ze sliepen en niets hebben gemerkt van de val. De familie Smit denkt dat hun toen 18-jarige dochter aan een overdosis drugs is overleden en dat de Johnsons zich hebben willen ontdoen van het lichaam om zelf niet in de problemen te komen.

Geen ongeval

Er zijn twee politieonderzoeken geweest naar de dood van Ivana. Beiden werden geleid door politie-inspecteur Faizal. Zijn conclusie was: een noodlottig ongeval. Ook een wekenlang feitenonderzoek door een speciale rechter in Kuala Lumpur leidde niet tot opheldering van de zaak. Een hogere rechter stelde echter dat het niet zomaar een ongelukkige val kon zijn geweest. De politie in Kuala Lumpur liet vervolgens weten dat de zaak als een moordonderzoek opgepakt zou worden.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Ivana Smit © Familie Smit

Andermaal werd - tot stomme verbazing van de familie - Faizal op de zaak gezet. En juist híj maakte er een potje van. Zo erg zelfs dat de familie twijfelt aan zijn integriteit; hij zou zijn omgekocht. Advocaat Nair somt in de claim op wat er allemaal misging. Zo kon de schoonmaakster het appartement van de Johnsons schoonmaken nog voor de technische recherche onderzoek had gedaan; Luna had de schoonmaakster vanuit het politiebureau gebeld. De Maleisische patholoog die het lichaam van Ivana onderzocht, trok bij de rechter haar verklaring in dat Ivana was overleden door de val. Daar kwam bij dat de Nederlandse patholoog Frank van der Groot bij diezelfde rechter stelde dat Ivana mogelijk al dood was voordat ze de diepte instortte. Ze werd in een positie gevonden die duidde op lijkstijfheid en niet op een val van grote hoogte. Het sporenonderzoek deugde niet en zo gaat het maar door.

Misdrijf

Terwijl, zo betoogt advocaat Nair, de omstandigheden wezen op een misdrijf, bleef Faizal uitgaan van een ongeluk en het politieonderzoek werd daarop afgestemd. 27 november vorig jaar, bijna een jaar geleden, werd het moordonderzoek gestart. Nederland bood hulp aan van de Nederlandse technische recherche, maar daar werd niet op gereageerd. Volgens de familie is er afgelopen jaar helemaal niets gedaan door de politie in Kuala Lumpur. Vorige maand hoorde de familie Smit van het Nederlandse Openbaar Ministerie dat de recherche om het autopsierapport van Van der Groot had gevraagd. Dat rapport is echter al sinds augustus 2018 in bezit van de recherche in Kuala Lumpur. Volgens advocaat Nair andermaal een bewijs van het amateurisme van de politie.

Ivana’s moeder vraagt om uitlevering van de Johnsons en om een schadevergoeding van de politie, de Maleisische regering en van Faizal voor de vele gemaakte fouten. De hoogte van de vergoeding zal moeten worden bepaald door de rechter.

Nair verwacht dat de civiele claim van de familie Smit pas eind volgend jaar inhoudelijk wordt behandeld.

Volledig scherm . © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.